Straatmuzikant Chuck Deely opgenomen in ziekenhuis; politie zoekt familieleden

DEN HAAG - De Haagse straatmuzikant Chuck Deely ligt in het ziekenhuis. Op verzoek van het ziekenhuis is de politie nu op zoek naar familieleden van hem. Waarom Deely in het ziekenhuis ligt, is niet bekend.

Vlak voor kerst was de straatmuzikant, die al jarenlang met zijn gitaar in de Grote Marktstraat zit, al ziek. Er is toen ook een inzamelingsactie voor hem gehouden, zodat hij toch wat geld had voor fijne feestdagen.Eind vorige maand nam hij de opgehaalde 4.750 euro nog zelf in ontvangst.Deely heet eigenlijk Charles Edward Deely III en werd in 1951 geboren in Detroit. Tijdens zijn militaire dienstplicht kwam hij in Duitsland terecht. Via allerlei omzwervingen werd hij muzikant aan de Spaanse kust waar hij samenwoonde met een Nederlandse vrouw.Omdat hij visumproblemen kreeg in Spanje verhuisde hij naar Nederland. Het was de bedoeling dat zijn vrouw zou volgen, maar dat is nooit gebeurd. Chuck heeft een vrij ruige levensstijl met een drugsverleden.