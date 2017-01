ADO-coach Petrovic geeft eerste seizoenshelft geen onvoldoende: 'Een 6, 6,5'

DEN HAAG - ADO Den Haag begon dit seizoen ijzersterk aan de competitie, maar die goede start heeft de ploeg na de eerste vier wedstrijden geen vervolg kunnen geven. Het flitsende begin werd gevolgd door een periode met nederlagen en veel tegenvallers. Het was een zwaar half jaar voor ADO, maar toch bestempelt trainer Zeljko Petrovic de eerste seizoenshelft niet met een onvoldoende. ‘Een 6, 6,5. Het is niet helemaal slecht, maar ook niet helemaal goed.’

De ‘oneerlijke’ verdeling van de punten is wel iets wat de coach niet lekker heeft gezeten. Zijn ploeg pakte in de eerste vier wedstrijden tien punten, maar in de dertien duels die volgden sprokkelde ADO met veel moeite ‘slechts’ zeven punten bij elkaar. Te vaak achter elkaar liepen de Hagenaars met een nederlaag het veld af. En daar heeft Petrovic het moeilijk mee gehad. Al is hij naar eigen zeggen wel altijd positief gebleven.Als de Montenegrijn moet aangeven in welke duels hij zijn formatie het best vond spelen, dan zijn dat Heracles-thuis en Roda JC-uit. ‘Toen speelden we heel goed, maar beloonden we onszelf niet. Er waren ook echt wel wedstrijden waarvan ik dacht: ‘hoe kan dat nou’. Hij doelt Petrovic op Feyenoord- en Groningen-uit. 'Dat waren wedstrijden om heel snel te vergeten.'Als trainer kijkt en zegt Petrovic veel over zijn selectie. Maar hoe kijkt hij naar zichzelf? Wat vindt hij van zijn eigen doen en laten? ‘Het is moeilijk om over jezelf te praten. Maar op het gebied van samenwerken met mensen binnen de club heb ik wel het gevoel dat ik een hoog cijfer moet krijgen’, zegt hij trots.Wel zijn er genoeg momenten geweest waar Petrovic van geleerd heeft. ‘Soms heb ik dingen gedaan waarvan ik denk: ‘moest dat?’. Ook tegen jou’, doelt de oefenmeester op wat akkefietjes met Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl. ‘Ik ben ook een mens. Het is gebeurd, maar je moet het alleen niet te vaak doen. Ik heb er wel spijt van.’Het hele rapport van Petrovic bekijken? Check de video hieronder!