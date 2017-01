West Wekker: Appen met gemeente Westland en hoger beroep in zaak kindermishandeling Roelofarendsveen

REGIO - Goedemorgen! Wil je de gemeente Westland bereiken? Dat kan vanaf vandaag ook via WhatsApp. Vandaag dient verder het hoger beroep in de zaak tegen Petra en Ron T. uit Roelofarendsveen. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 10 januari.

Agent Mario, die tijdens de jaarwisseling zwaargewond raakte, is overleden. Dat heeft de politie vannacht laten weten. Mario werd 1 januari in Den Haag aangereden. Vanuit de samenleving kwam een enorme golf steunbetuigingen op gang.Vandaag dient het hoger beroep in de zaak tegen Petra en Ron T. uit Roelofarendsveen. Het echtpaar werd in maart veroordeeld tot respectievelijk drie en anderhalf jaar cel. Stiefmoeder Petra T. mishandelde en verwaarloosde jarenlang de twee kinderen van Ron. Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen de eerdere straffen.Een meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad is positief over de komst van de Holland Outlet Mall (HOM). De meeste partijen verbinden wel een hoop voorwaarden aan hun steun. Dat bleek gisteravond tijdens een commissievergadering over het outletcentrum.De Haagse straatmuzikant Chuck Deely ligt in het ziekenhuis. Op verzoek van het ziekenhuis is de politie nu op zoek naar familieleden van hem. Waarom Deely in het ziekenhuis ligt, is niet bekend.Na Den Haag en Zoetermeer is het vanaf vandaag ook mogelijk om de gemeente Westland een appje te sturen. De gemeente start met een proef waarbij inwoners via WhatsApp contact kunnen opnemen. Het weer: af en toe zon, maar in de ochtend valt ook enige regen. In de middag blijft kans op een bui. Het wordt zo'n acht graden.In deze unieke documentaire ben je getuige van de opgraving van de 66 miljoen jaar oude botten van de roofzuchtige T-Rex dinosaurus. TV West is afgereisd naar het uitgestrekte prairielandschap in Noord-Amerika om de opgravers van Naturalis te volgen bij hun de zoektocht.