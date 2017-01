West Wekker: Chuck 'verdient een uitvaart in het Paard' en jongens opgepakt voor afpersing

Regio - Goedemorgen! De reacties op het overlijden van de Haagse straatmuzikant Chuck Deely stromen binnen. Als het aan Hagenaar Darpan van Kuik ligt, krijgt hij een uitvaart in het Paard van Troje. Dit en meer lees je in de West Wekker van woensdag 11 januari.

Een 75-jarige man is gisteravond overleden nadat hij van het dak van zijn huis aan de Prins Hendrikstraat in Gouda viel. Hij was waarschijnljk kerstversiering naar beneden aan het halen.Hij was een bekend gezicht in de straten van Den Haag; straatmuzikant Chuck Deely. Hij overleed maandag op 62-jarige leeftijd. Een stroom reacties kwam los na zijn overlijden. Hagenaar Darpan van Kuik wil dat Chuck een uitvaart krijgt in het Paard van Troje. 'Dat verdient hij.'Een heftig verhaal uit de rechtbank. Petra en Ron T. uit Roelofarendsveen stonden gisteren voor het gerechtshof vanwege het mishandelen van hun stiefdochter. Petra bleef benadrukken nauwelijks iets verkeerd te hebben gedaan.Het zal je maar gebeuren. Je denkt een afspraak te maken op basis van een seksadvertentie, blijken er afpersers achter te zitten die dreigen familieleden te informeren over de gemaakte seksafspraak. Dit overkwam tientallen slachtoffers, meldt de politie.Facebookpagina Hart van Rijswijk looft een beloning van vijfhonderd euro uit voor de tip die leidt naar de eigenaar van een gedumpte hond. Het dier was vorige week in de vrieskou vastgebonden aan een paal in het Julialaantje in RijswijkBah. Het gaat motregenen vandaag. En waaien. Het wordt zo'n negen of tien graden.Het Haagse echtpaar Leo en Netty Olffers schuift vier dagen in de week het meubilair aan de kant en tovert de huiskamer om tot ontmoetingsplek voor ouderen. Die komen daar voor een kopje koffie of een praatje. Deze documentaire laat zien hoe ouderen om gaan met eenzaamheid en de troost die de Laakse Lente brengt.