West Wekker: Haagse oppositie wil onderzoek naar cultuurcomplex en Leidse journalisten voeren actie

DEN HAAG - Goedemorgen! Er is gisterenavond druk vergaderd in de Haagse gemeenteraad over wat er moet gebeuren met het Haagse cultuurcomplex. Verder komen journalisten van het Leidsch Dagblad in actie tegen de bezuinigingen bij de krant.

De oppositie in de Haagse gemeenteraad heeft nog maar weinig vertrouwen in het cultuurcomplex. Tijdens een commissievergadering over het miljoenenproject bleek woensdagavond dat alle oppositiepartijen willen dat er 'een pas op de plaats' gemaakt wordt en dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het project. De coalitiepartijen willen niet zover gaan maar ook zij hebben grote zorgen.Journalisten van het Leidsch Dagblad zijn in actie gekomen tegen de voorgenomen bezuinigingen bij de krant. Het actiecomité doet dit met de veelzeggende hashtag #ditismijnkrant. Bij het Leidsch Dagblad moet, na eerdere bezuinigingen, opnieuw een kwart van het personeel weg.Hij heeft de grootste stripverzameling van Nederland, Hans Malta. En nu hij ouder wordt wil hij deze graag verkopen. Drie tot zes miljoen euro wil hij graag hebben voor zijn 600 meter lange stripverzameling. Malta hoopt dat de Koningklijke Bibliotheek een bod wil doen.Om de ouderenzorg weer op orde te krijgen zijn 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig. Dat heeft de branchevereniging voor zorgondernemers Actiz uitgerekend. De organisatie reageert hiermee op het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers.vandaag worden opklaringen door een enkele bui afgewisseld, mogelijk met hagel. Het is maximaal 6 graden en de wind neemt later af. In de avond gaat het flink regenen en kan er ook natte sneeuw gaan vallen, het meest in het oosten van de regio.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. We herhalen vandaag de uitzending van 29 september in Hoogmade.