West Wekker: Noah en Sara meest gekozen namen en de TU Delft is jarig

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is vrijdag. Nog één dag en het is weer weekend! Hiermee word je vandaag wakker: Noah en Sara zijn de meest gekozen babynamen in Zuid-Holland in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank. En de TU is jarig. De universiteit mag 175 kaarsjes uitblazen.

De meest populaire babynamen in 2016 in Zuid-Holland waren Noah en Sara. Noah voor jongens, Sara voor meisjes. Voor de toekomstige mannen waren Adam en Finn ook erg populair, bij de dames maken Julia en Emma de top 3 vol.In onze regio worden veel mensen iedere dag wijzer. Een belangrijke plek waar dat gebeurt, is de TU Delft. En die wordt vandaag 175 jaar oud. Hoera!Voor wethouder Joris Wijsmuller in Den Haag zijn het mindere tijden. Het vertrouwen in de Haagse gemeenteraad in hem neemt af. De voornaamste reden daarvoor is de vertraging die de bouw van het cultuurcomplex heeft opgelopen.De fans van ADO Den Haag hebben Hector Hevel en Gervane Kastaneer wellicht al voor de laatste keer in actie gezien. Hevel is op weg naar Cyprus, en Kastaneer wordt begeerd door FSV Mainz 05. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Het weer : wind en winter wordt het! Misschien zelfs wel windkracht 9 en er komen winterse buien over. Het wordt maximaal 6 graden.In het programma Trots! zien we bijzondere verhalen van mensen die enorm trots zijn op zichzelf of iemand anders. Presentator Johan Overdevest zet ze in het zonnetje. Vijf jaar geleden kreeg moeder Marja borstkanker en vorig jaar werd er bij haar dochter Chantal, ook (een erfelijke vorm van) borstkanker geconstateerd. Marja is trots op hoe Chantal met dit alles omgaat. Verder is Anneloes trots op Mariska de kattenknuffelaar. En Astrid is trots op haar dementerende moeder.