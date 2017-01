Welzijn en toerisme nieuwe bestemming theater de Appel Den Haag

Theater De Appel (Foto: ANP)

DEN HAAG - Theater de Appel aan de Duinstraat in Den Haag is verkocht aan Hol Projectinrichtingen in Heteren. De nieuwe eigenaar zegt tegen Omroep West het karakter van het gebouw te willen behouden en te denken aan een bestemming in het welzijn of toerisme.





De Appel gaat een deel van de opbrengst van de verkoop (bijna 1,4 miljoen euro) gebruiken voor een

De Appel wordt mogelijk verhuurd als receptieruimte, maar Klaas Hol wil nog niet zeggen wat hij er precies mee van plan is. Hij wil eerst overleggen met de gemeente en de vergunningen aanvragen. Hol Projectinrichtingen is ook eigenaar van de Nieuwe Kerk die naast de Appel ligt. Plannen om daar kantoorruimte te maken zijn voorlopig van de baan.De Appel gaat een deel van de opbrengst van de verkoop (bijna 1,4 miljoen euro) gebruiken voor een ontslagvergoeding van de 25 medewerkers. De medewerkers van de Appel zijn per 1 januari ontslagen. Eind vorig jaar werd de Appel failliet verklaard omdat er geen subsidie meer wordt gegeven door de gemeente Den Haag.