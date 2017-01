250 paddenoverzetters gezocht in Delfland

Pad (Foto: Archief)

DEN HAAG - De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland zoekt minimaal 250 mensen die willen helpen om padden over te zetten. De extra handjes zijn nodig op locaties in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Monster en Ypenburg.

Tussen half februari en half april trekken padden van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats. Tijdens die tocht moeten ze regelmatig wegen oversteken en daarbij komen veel padden, kikkers en salamanders om het leven.



De KNNV schat dat elke voorjaar tussen de 1500 en 2000 dieren zouden sterven tijdens de oversteek, als er geen paddenoverzetters worden ingezet om te helpen.



Instructie



Ook mensen die nog nooit padden hebben overgezet kunnen meedoen. Op 24 januari wordt een centrale instructie georganiseerd in Delft. Vrijwilligers moeten kikkers, padden en salamanders die op of bij de weg lopen, met de hand overzetten. Ook moeten ze levende en dode dieren tellen en noteren.



Vrijwilligers moeten van half februari tot begin april minimaal één avond in de week beschikbaar zijn, van het begin van de schemering rond 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur ’s avonds.