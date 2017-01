Gemeente Westland nu ook via WhatsApp bereikbaar

WESTLAND - Na Den Haag en Zoetermeer is het vanaf dinsdag ook mogelijk om de gemeente Westland een appje te sturen. De gemeente start met een proef waarbij inwoners via WhatsApp contact kunnen opnemen.

Het nummer is 0613797020. Volgens wethouder Mohamed El Mokaddem is het een logische stap om WhatsApp te introduceren. 'We willen onze dienstverlening zo dicht mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van onze inwoners en bij de communicatiekanalen die zij gebruiken', aldus de wethouder.Westlanders kunnen de gemeente appen met vragen over de gemeentelijke dienstverlening. Het streven is om mensen binnen een uur te antwoorden op tijden waarop de gemeente ook telefonisch bereikbaar is. Na drie maanden wordt de proef geëvalueerd.