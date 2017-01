Vernieuwde stadsentree van Den Haag geopend

DEN HAAG - Een feestje op de Turfmarkt in Den Haag maandagmiddag. Daar werd een gedeelte van de Haagse Loper geopend, één van de stadsentrees die loopt van de Theresiastraat tot aan het Spuiplein. De Turfmarkt is een belangrijk deel van de Haagse Loper.

'Het is een belangrijk moment en een belangrijke route', zegt de Haagse wethouder Boudewijn Revis, met op de achtergrond een lichtshow die speciaal voor de opening was opgetuigd. 'Met deze stadsentree kun je indruk maken.'De gemeente probeert de binnenstad aantrekkelijk te maken door complete gebieden opnieuw in te richten. De Haagse Loper is hier onderdeel van. 'Iedere dag lopen daar tienduizenden mensen op weg naar werk of ergens anders naartoe, ook veel nieuwe bezoekers. Op deze manier geef je ze een warme eerste indruk mee.'In totaal krijgen negen stadsentrees van Den Haag een opknapbeurt. Het stuk dat maandag is geopend ligt op en rond de Turfmarkt. Vanaf september tot aan de Kerst is het deel van het Lage Zand tot aan het nieuwe Wijnhavenkwartier opnieuw ingericht. Hier zijn onder andere nieuwe klinkers aangelegd en nieuwe bomen geplant.