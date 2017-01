Dinsdag 17 januari in Team West

Een opname van Team West. Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 17 januari ziet u de volgende zaken:

- Beelden van twee diefstallen in het Hilton hotel in Den Haag. Beide keren raken zakenmensen hun tas kwijt.

- In Zoetermeer wordt een 17-jarige jongen het slachtoffer van een straatroof. Er zijn beelden van twee verdachten.

- We tonen sieraden die zijn aangetroffen bij een inbreker. Van wie zijn ze?

- Tijdens de jaarwisseling wordt er brand gesticht bij sportvereniging RKDEO in Nootdorp. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

- Duidelijke beelden van de verdachten van drie winkeldiefstallen bij Mediamarkt in Rijswijk.

- Een 78-jarige mevrouw uit Noordwijk raakt veel geld kwijt nadat haar pinpas wordt gestolen. Er is beeld van de verdachten.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden