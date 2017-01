Zwartboek cultuurcomplex: ‘Gebouw komt er helemaal niet zo uit te zien als gepresenteerd’

DEN HAAG - Werkgroepen Dooievaar en SOS Den Haag maken zich grote zorgen over hoe het nieuwe Haagse cultuurcomplex er uit gaat zien. Ze presenteren maandagmiddag een zwartboek waarin ze hun ongerustheid uitleggen.

In het zwartboek staat dat de tekeningen die er nu liggen, helemaal niet overeenkomen met de plannen die eerder werden gepresenteerd. Zo zouden er eerst veel open doorkijkjes in het gebouw zitten, maar worden die straks allemaal geblokkeerd door betonnen muren en pilaren.Een van de initiatiefnemers van het zwartboek denkt dat dat komt omdat wethouder Joris Wijsmuller eraan vast blijft houden dat het project binnen het budget kan worden afgerond. 'Daarom wordt nu beknibbeld op de kwaliteit.'De initiatiefnemers van het zwartboek maken zich ook zorgen over de procedures. Normaal gesproken moet er eerst een definitief, goedgekeurd ontwerp liggen, voor de bouwvergunning mag worden verleend. In dit geval is er al wel een bouwvergunning, maar nog geen definitief ontwerp.Eind vorig jaar werd duidelijk dat het project een jaar vertraagd is en dat er onduidelijkheid blijft over de kosten. De Haagse gemeenteraad vergadert daar donderdag over.Groep de Mos wil dat wethouder Wijsmuller opstapt, vanwege alles wat in het zwartboek staat. De lokale politieke partij wil graag een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken met het cultuurcomplex in de Haagse binnenstad. Raadslid Dubbelaar heeft eerder een motie van wantrouwen ingediend over het functioneren van wethouder Wijsmuller. Deze kreeg op dat moment niet genoeg steun vanuit de Haagse gemeenteraad. Dubbelaar overweegt deze opnieuw in stemming te brengen.