Westlander Gerrit Boers had 'alleen blauw oog moeten hebben' na nep-ripdeal

HONSELERSDIJK - Ze staan lijnrecht tegenover elkaar en dát terwijl Benny en Jimmy altijd zó close waren. De twee mannen stonden maandag terecht voor de dood van Gerrit Boers uit Honselersdijk, de vader van Benny. Boers werd in augustus 2015 zwaargewond het HagaZiekenhuis in Den Haag binnengebracht, waar hij een paar weken later overleed. Doodsoorzaak: geweld. Maar wie deelde die fatale klap of klappen uit?

Het was de bedoeling om Gerrit een blauw oog te slaan, om op die manier een ripdeal in scene te zetten . 'Jimmy, mijn vader en ik hadden een plan gemaakt om een schuld in te kunnen lossen na een mislukt drugstransport naar Noorwegen', vertelt Benny maandag tijdens de rechtszaak. Volgens hem ging het om een schuld van zo'n 100.000 euro. 'Het idee was dat mijn vader zogenaamd beroofd zou worden terwijl hij in zijn vrachtwagen lag te slapen. Eerst nog zonder letsel.'Doel was dat Gerrit, Benny en Jimmy er zelf geld aan over zouden houden om de schuld van het eerdere mislukte drugstransport af te lossen. De eigenaren van die onderschepte drugs eisten een 'boete' van 100.000 euro. Om dat voor elkaar te krijgen had vriend Jimmy het idee om een nieuwe partij drugs niet naar Noorwegen te brengen en het in eigen land te verkopen. En om geen argwaan te wekken was het plan om Gerrit neer te slaan en tegen de eigenaar van de hasj te zeggen dat hij was beroofd van het geld.Maar volgens Benny kwam vriend Jimmy later met het argument dat een overval zonder letsel niet geloofwaardig over zou komen. 'Hij zei toen dat een blauw oog voldoende zou zijn. Als het maar leek dat mijn vader beroofd was.' De drie hadden zelfs al bedacht dat Gerrit door zijn zoon Benny om 5.30 uur naar het ziekenhuis zou worden gebracht. Vriend Jimmy bevestigt dat hij bij het maken van die plannen betrokken was.De drie vertrokken op dinsdagavond 18 augustus 2015 vanuit Den Haag naar Eemnes. Vlakbij hotel De Witte Bergen werd Gerrit Boers - volgens plan - neergeslagen met een honkbalknuppel. Maar de vraag is door wie. 'Ik wachtte in de auto', vertelt Benny. 'Toen ik Jimmy en mijn vader zag staan, zag ik dat mijn vader een klap van hem kreeg en op de grond viel. Toen ik uitstapte zag ik dat hij niet meer bij bewustzijn was.'Maar Jimmy zegt dat dat grote onzin is. 'Er is in Eemnes helemaal niets gebeurd. We zijn daar tegelijk weggereden. En ik heb zeker geen klap uitgedeeld.' Hij is stellig tegenover de rechter. 'Ik was er niet bij, dus ik weet niet wat er is gebeurd. Ik zat in het hotel en vlak daarvoor heb ik afscheid genomen van Gerrit en Benny.'Gerrit Boers is flink toegetakeld, blijkt uit onderzoek van het NFI. Hij had verwondingen aan zijn rechteroog, zijn voorhoofd, zijn achterhoofd en onder zijn kin. 'Samen met Jimmy heb ik mijn vader toen op de achterbank van de auto gezet en ben ik naar mijn huis gereden', vertelt Benny. 'En een paar uur later ben ik naar het ziekenhuis gegaan met hem.' Maar Jimmy en Benny zijn het duidelijk niet eens met elkaar. 'Onzin', zegt Jimmy herhaaldelijk.Voor de drugsvangst in Noorwegen zal Benny zich later - na afloop van deze strafzaak - voor de Noorse rechter moeten verantwoorden. Voor dat proces zal Nederland hem tegen die tijd uitleveren.De rechtszaak duurt meerdere dagen. Dinsdag wordt de eis van het Openbaar Minsterie verwacht. De officier van justitie verdenkt Benny en Jimmy van het medeplegen van moord dan wel doodslag op Gerrit Boers door hem meerdere malen op het hoofd te slaan.