Eigenaar verloren ring gevonden: 'Hij is voor mijn kleindochter'

DEN HAAG - Hij belandde op mysterieuze wijze in de brievenbus van Omroep West. Een ring met de naam Peter en een datum aan de binnenkant gegraveerd. Van wie de ring is, was niet bekend; tot nu. Titia Maria van Vliet heeft zich gemeld als eigenaar van de ring en ze wist de datum die aan de binnenkant van de ring staat te melden, inclusief een indrukwekkend achtergrondverhaal.

In de kantine van Omroep West ziet zij haar verloren ring weer terug en pakt ze hem dolblij aan. Op 20 december vond receptioniste Ellen de ring in de brievenbus, die er de dag ervoor ingestopt was. Hoe precies hij hier terecht is gekomen kan alleen Titia vertellen.'Ik heb MS, een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. Ik kwam die dag terug van de voedselbankactie en werd ineens onwel. ik weet dat ik dan mijn ring af moet doen, omdat mijn vingers zo opzwellen dat hij er anders af moet worden geknipt', vertelt Titia: 'Ik zag zwart voor mijn ogen en wist dat hij in de brievenbus het veiligst zou zijn.'De ring heeft ze gekregen van haar ex-man, met wie ze in scheiding ligt. 'We trouwden niet uit liefde. Mijn vriend ging in militaire dienst en toen verloofden we. Toen kreeg ik deze ring. Ondanks dat ik het huwelijk eigenlijk niet wilde, heeft het mij wel iets heel moois opgeleverd. Mijn kinderen.' Ze bleven 35 jaar getrouwd, tot de man van Titia wegging.De ring is bestemd voor Titia's kleindochter, die over zes maanden wordt geboren. 'Ik doe hem wel zelf om haar vinger. Mijn man wil nu alles hebben, inclusief de trouwring, maar die krijgt hij niet. Die is echt voor mijn kleindochter.'