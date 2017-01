Nieuwe invalidenbus voor familie Mohan na diefstal

DEN HAAG - Goed nieuws voor de familie Mohan in Den Haag. Het gezin krijgt een nieuwe invalidenbus, nadat hun 'oude' bus vorige week werd gestolen.

Het oude busje - een Mercedes Benz Sprinter - waarmee de familie hun gehandicapte zoon Aftaab vervoerde, werd in de nacht van woensdag op donderdag meegenomen . Maandag werd duidelijk dat het gezin waarschijnlijk over twee weken een nieuwe bus krijgt.De nieuwe bus van de familie is eigendom van Welzorg, een organisatie waar een bus met aanpassingen geleased kan worden. Woordvoerder Michel van Nieuwkasteele vertelt: 'Dinsdag gaat een collega van mij langs bij de familie om te bespreken welke aanpassingen de nieuwe bus precies nodig heeft. Hopelijk kunnen we die dan zo snel mogelijk afleveren bij de familie. We hebben het geluk dat we op dit moment twee bussen hebben staan die geschikt zouden kunnen zijn voor de familie.'De 11-jarige Aftaab is meervoudig gehandicapt en heeft een zwakke gezondheid. De jongen zit doordeweeks in een zorginstelling, maar in het weekend komt hij thuis. De vader van Aftaab, Carlos Mohan, is dolgelukkig dat ze zo snel een nieuwe bus krijgen. 'Wij waren bang dat het heel lang zou duren. Dat zou jammer zijn aangezien het nu net iets beter gaat met Aftaab. Vaak laat zijn gezondheid het niet toe.'De familie heeft aangifte gedaan van de diefstal. De oude bus stond op de De la Reyweg in Den Haag. De invalidewagen moet donderdag na 23.00 uur zijn gestolen. Niet alleen de bus is gestolen, ook de aangepaste rolstoel is meegenomen.