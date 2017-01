Gouda: aanwezigheid omstreden prediker 'zeer ongewenst'

GOUDA - De gemeente Gouda heeft het bestuur van de Marokkaanse Islamitische vereniging Assalam te verstaan gegeven dat de komst van de omstreden prediker Tarik Ibn Ali Chadlioui 'zeer ongewenst' is.

Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente en politie waren op de hoogte van de komst van de prediker. Maar formeel is er zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk niets tegen zijn komst te doen,' aldus de woordvoerder. Wel is dus duidelijk gemaakt dat het verschijnen van de imam tijdens een bijeenkomst om geld op te halen voor een nieuwe moskee, niet op prijs werd gesteld.Afgelopen weekeinde werd bekend dat Tarik Ibn Ali Gouda was om geld in te zamelen voor een nieuwe moskee aan de Antwerpseweg . Daarvoor heeft de organisatie dringend fondsen nodig.De omstreden Belgisch-Marokkaanse prediker zou een voorman zijn van het salafistische Sharia4belgium en hem wordt verweten dat hij eraan bijdraagt dat jonge moslims radicaliseren. Vanuit de moslimwereld wordt zijn radicalisme ontkend. Vorig jaar kwam hij ook al in het nieuws omdat hij toen aanwezig was tijdens de opening van een moskee in Boskoop.De VVD in de Goudse gemeenteraad maakte afgelopen weekeinde duidelijk opheldering te willen van het Goudse college van burgemeester en wethouders over de aanwezigheid van deze prediker. Zo wil de partij weten of er contact is geweest met nationale veiligheidsdiensten over het verleden en de risico's die Tarik Ibn Ali met zich mee kan brengen.De vereniging Assalam ziet zelf niets verkeerds in de aanwezigheid van de omstreden prediker. 'Als hij niet mag komen, dan moet hij worden tegen gehouden op Schiphol,' zegt een woordvoerder van de Goudes vereniging. Volgens de zegsman is de prediker ook niet omstreden. Iedereen die dat wel vindt, mag bewijs aan ons sturen.'De woordvoerder van de stichting wijst erop dat er dringend geld nodig is voor een nieuwe moskee. Tijdens de ramadan zouden mensen in de regen en kou op straat hebben moeten staan. 'Ik roep alle mensen op om te geven.'