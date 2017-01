Jongen (16) beroofd van scooter en telefoon na bedreiging met mes

RIJSWIJK - Een 16-jarige jongen uit Den Haag is zondagmiddag beroofd van zijn scooter en telefoon in Rijswijk. Hij werd rond 16.30 uur in Park de Wervelaan bedreigd met een mes en gedwongen om de spullen af te geven. Het slachtoffer raakte niet gewond.

De verdachte vluchtte op de gestolen scooter, een zwarte Piaggio Vespa Sprint. De politie is nog naar hem op zoek.



Het gaat om een licht getinte jongen van 17 of 18 jaar oud. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en heeft een breed postuur. De verdachte heeft kort, opgeschoren zwart haar met een pony. Hij droeg een zwarte jas met bontkraag, een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Ook had hij een zwarte schoudertas met embleem bij zich.



Getuigen



De verdachte is weggereden in de richting van de kinderboerderij op de Van Vredenburchweg. De politie is nog op zoek naar getuigen.