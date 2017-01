Deel van Den Haag in het donker

DEN HAAG - Een groot deel van de Haagse straten is maandagavond donker. In Scheveningen, Statenkwartier en Duttendel werkt een deel van de de straatverlichting niet, meldt Stedin.

Volgens de netbeheerder komt dit door een storing in de aansturing. 'Normaal gesproken wordt er vanuit de centrale een signaal gestuurd waardoor de verlichting aanspringt', aldus een woordvoerder. 'Maar door een kapot component is dat niet gebeurd.'De netbeheerder is maandagavond druk bezig om het euvel te verhelpen. In de tussentijd rijden medewerkers van Stedin rond om de straatverlichting handmatig aan te doen.