Straatverlichting Den Haag werkt weer

Foto: Dorien Snijders

DEN HAAG - De straatverlichting in Den Haag werkt weer. Het was maandagavond een paar uur donker in delen van Den Haag door een storing in de aansturing.





In Scheveningen, Statenkwartier en Duttendel





Volgens netbeheerder Stedin is een deel handmatig aangezet. De rest volgde centraal.In Scheveningen, Statenkwartier en Duttendel ging de straatverlichting niet aan door een kapot component.