Meerderheid raad Zoetermeer positief over Holland Outlet Mall

De Holland Outlet Mall. (Impressie: Provast)

ZOETERMEER - Een meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad is positief over de komst van de Holland Outlet Mall (HOM). De meeste partijen verbinden wel een hoop voorwaarden aan hun steun. Dat bleek maandagavond tijdens een commissievergadering over het outletcentrum.





De HOM



Veel weerstand





Er is

Het college is voorstander van de ontwikkeling van het outletcentrum. Het stadsbestuur ziet de HOM onder meer als een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in de stad. '700 tot 850 mensen kunnen in onze stad een baan krijgen', zegt wethouder Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn) van economische zaken.



Aanvullende eisen



Coalitiepartijen Lijst Hilbrand Nawijn, D66, VVD en PvdA staan positief tegenover de komst van het outletcentrum, maar hebben wel nog wel veel aanvullende eisen. Zo moet er meer duidelijkheid komen over hoe het vele extra verkeer in goede banen wordt geleid. Wethouder Marc Rosier (VVD) van stedelijke ontwikkeling wil nog dit jaar met voorstellen komen om de verkeersproblemen in de wijken rond het Woonhart aan te pakken, zei hij maandagavond.



Ook moet de HOM volgens de partijen een goede verbinding krijgen met het Stadshart, zodat de winkeliers daar kunnen meeprofiteren van de bezoekers van het outletcentrum.



Paard van Troje



Nawijn: 'We moeten de vruchten plukken van de HOM, het is een unieke kans voor Zoetermeer.' Ook Willem Bos (D66) vindt het outletcentrum als een kans, maar ziet ook bedreigingen. De HOM kan de prins op het paard zijn, maar ook het paard van Troje. Wij zetten onze stadspoorten niet zomaar open.'



Hij presenteerde een reeks voorwaarden waar het college aan moet voldoen. Volgens meerdere oppositiepartijen kan nooit aan al die voorwaarden worden voldaan. Ze wilden van Bos weten of hij dan tegen de HOM gaat stemmen, maar daar ging de D66-fractievoorzitter niet op in.



Oppositie



Meerdere oppositiepartijen in de gemeenteraad - de SP, GroenLinks en het CDA - zijn tegen de komst van de HOM. Andere partijen, zoals Zó! Zoetermeer en ChristenUnie/SGP, twijfelen nog. Zij vinden dat er nog te veel onduidelijkheid over het outletcentrum is om een besluit te nemen.



Uiteindelijk zal ook de provincie Zuid-Holland moet nog een oordeel moeten vellen over de HOM.



Door: Brian van der Bol