Op Oudejaarsnacht aangereden agent Mario overleden

DEN HAAG - Agent Mario (36), die tijdens de jaarwisseling zwaargewond raakte, is maandagavond overleden. Dat laat de politie in de nacht van maandag op dinsdag weten. Mario werd op 1 januari in Den Haag aangereden, vanuit de samenleving kwam een enorme golf steunbetuigingen op gang.

Mario werd geschept op de Hoefkade, ter hoogte van het Kaapseplein. Hoe die aanrijding kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Volgens de politie is wel duidelijk dat het gaat om een tragisch ongeluk . Mario lag sindsdien in coma op de intensive care van het ziekenhuis.Politiechef Paul van Musscher reageert aangeslagen: 'Het grijpt de hele eenheid enorm aan wanneer een collega door een tragisch ongeval uit het leven wordt gerukt. Ik deel het gevoel van machteloosheid en verdriet met mijn mensen, die diep zijn geraakt door het verlies van hun collega. In Mario verliezen we een geliefd collega, een bevlogen politieman met passie voor het vak en voor de politie als organisatie. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en collega’s van Mario.'De familie heeft de afgelopen negen dagen tussen hoop en vrees geleefd. 'Ondanks alle goede zorgen van het medisch team, heeft het niet zo mogen zijn. Graag willen wij nogmaals iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen en beterschapswensen. Die zijn voor ons van onbeschrijfelijke waarde. De media heeft onze wens om niet langer benaderd te worden, gerespecteerd. Onze dank daarvoor. We hebben als nabestaanden een lange weg voor de boeg, maar putten kracht uit onze hechte familieband. Wij hopen dat wij ook nu, juist nu, de gelegenheid krijgen om dit immense verlies in alle rust met elkaar te verwerken', laat de familie in een reactie weten.Het bureau waar Mario werkte, bureau De Heemstraat in Den Haag, is voorlopig gesloten voor het doen van aangifte. Mensen die hun steunbetuiging willen achterlaten, zijn welkom.Het bureau werd afgelopen week al overspoeld met steunbetuigingen voor de collega's en de familie van Mario. Donderdag waren al 1.500 kaarten binnengekomen en 1.300 berichten via Facebook. Agenten uit het hele land leefden mee op social media.Na de aanrijding, ter hoogte van het Kaapseplein, werd het onrustig in de buurt. Omstanders bekogelden ME'ers met vuurwerk, stenen en flessen