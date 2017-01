Afzien voor automobilisten: veel afsluitingen rijbanen tijdens ochtendspits

Drukte in de file (Foto: archief)

ZOETERWOUDE - Twee rijstroken van de A4 tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude werden dinsdagochtend rond 9.45 uur afgesloten na een ongeluk bij Zoeterwoude. Er stond rond 10.00 uur negen kilometer file. ANWB-woordvoerder Dennis Mooij waarschuwde voor twintig minuten vertraging. Rond 10.45 uur waren de problemen voorbij.

Het was dinsdagochtend afzien voor veel automobilisten in Zuid-Holland. Van de A12 tussen Zevenhuizen en Bodegraven werden dinsdagochtend twee rijstroken afgesloten. Dit gebeurde rond 8.15 uur, na een ongeluk. Dit leidde tot een half uur vertraging.Er waren ook problemen op de A44 tussen Sassenheim en Oude Wetering. Daar stond rond 8.45 uur na een ongeluk negen kilometer file, goed voor een half uur vertraging. Die file was om 9.45 uur opgelost.Eerder op de ochtend ging het ook al mis op de A20 en de A4. De linkerrijstrook van de A20 werd rond 7.00 uur afgesloten tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel na een ongeluk. Ook hier moesten automobilisten rekening houden met een half uur vertraging.Ook op de A4 gebeurde dinsdagochtend een ongeluk. Daar werd rond 7.00 uur de rechterrijstrook afgesloten tussen Delft en Rijswijk. Dit leidde tot zes kilometer file, goed voor een kwartier vertraging.