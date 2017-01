Zoekactie naar vermist meisje (15) in Den Haag

Foto: Politie Midden-Nederland

DEN HAAG - De politie in Den Haag is op zoek naar een vermist meisje dat dringend medicijnen nodig heeft. De 15-jarige Mirte Blom uit Maarssen (Utrecht) is sinds zondag vermist. De politie daar heeft aanwijzingen dat zij mogelijk in Den Haag is en vraagt daarom collega's in onze regio te helpen zoeken.

Het meisje is zondag voor het laatst gezien op haar woonadres in Maarssen. Maar mogelijk is zij nu bij ons in de buurt. De Utrechtse politie vertelt dat het meisje niet in Den Haag is gezien.



'Maar haar OV-Chipkaart is wel in Den Haag gebruikt. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand anders de kaart heeft gevonden en hem heeft gebruikt, we sluiten niks uit', zegt een woordvoerster van de politie Midden-Nederland.



Dringend medicijnen nodig



Volgens een woordvoerder van het korps in Den Haag krijgen alle agenten vanochtend bij het het begin van hun dienst een foto van het vermiste meisje te zien. 'Alle teams worden aan het begin van de dag gebrieft en de wijkagenten zullen ook extra alert zijn', zegt hij.



De 15-jarige Mirte heeft dringend medicijnen nodig. 'Die heeft ze niet bij zich, maar heeft ze wel nodig', zegt de woordvoerster van de politie Midden-Nederland. 'We maken ons zorgen om haar.'



Signalement



Het meisje heeft zwart haar, en is 1 meter 79 lang. Ze droeg op het moment van haar vermissing een blauwe, driekwart gewatteerde jas, een lichte spijkerbroek en lichtgrijze schoenen met een bloemetjesmotief.



Mirte heeft een piercing in haar rechter wenkbrauw. Mogelijk heeft ze een lichtroze handtasje bij zich.



Zie je Mirte? Bel de politie!



De politie vraagt mensen die het vermiste meisje hebben gezien met hen contact op te nemen.