Rotterdammer vast na stelen parfum uit winkel Zoetermeer

ZOETERMEER - Een 28-jarige Rotterdammer is maandag aangehouden in verband met twee diefstallen uit een parfumerie aan de Driekant in Zoetermeer. De politie kwam hem op het spoor na het tonen van bewakingsbeelden in het opsporingsprogramma Team West.





Dankzij een tip na de uitzending van Team West op 20 december kon de politie de identiteit van de verdachte achterhalen. De Rotterdammer heeft bekend en wordt dinsdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

De eerste diefstal vond 9 november plaats. Toen ging de Rotterdammer er vandoor met meerdere flessen parfum. De tweede diefstal was twee dagen later. Toen had een beveiliger de man in de gaten. Hij sprak hem aan, maar de verdachte gaf hem een harde duw en vluchtte met zijn buit de winkel uit.

