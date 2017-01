Muts op en wanten aan: West-weerman Huub Mizee verwacht winterweer

DEN HAAG - Echt winterweer hebben we tot nu toe nog niet gehad in onze regio. Zaterdag viel er wel wat sneeuw, maar niet overal konden er al sneeuwballen worden gegooid. Maar volgens Omroep West-weerman Huub Mizee is er vanaf donderdag weer een kans op sneeuwpret. Hij verwacht dat het dan beduidend kouder gaat worden. Ook voor schaatsliefhebbers is er goed nieuws: het gaat volgende week mogelijk flink vriezen.

De wanten en mutsen kunnen donderdag al uit de kast, als er buien met 'steeds meer een winters karakter' beginnen te vallen. Huub denkt dan aan hagel en, al dan niet natte, sneeuw. De maximumtemperatuur ligt rond de 6 graden.Vrijdag kan het glad worden, omdat de temperaturen onder het vriespunt duiken. 'Het weer wordt echt guur. Er is veel wind en ik verwacht winterse neerslag. Daar valt sneeuw onder, maar ook hagel en natte sneeuw bijvoorbeeld', aldus de weerman. Zaterdag viel er in de regio al het een en ander: in Rijnsburg leverde dat onder meer mooie plaatjes op.Volgens Mizee is er goede hoop voor schaatsliefhebbers volgende week. 'Er is een grote kans op een langere vorstperiode na het weekend. Het wordt kouder, maar ook droger, en dat helpt bij de ontwikkeling van natuurijs. Ik verwacht lichte tot matige vorst, dus tot maximaal min 10. Misschien ook wel overdag.'Misschien kunnen we binnenkort de schaatsen ombinden, maar ook de kans op een sneeuwballengevecht komt dichterbij. 'Het kan hier en daar wit worden. Of de sneeuw in onze regio blijft liggen, is op dit moment lastig te zeggen, volgende week is nog zo ver weg', lacht Mizee. 'Maar wie weet blijft de sneeuw wel al in de duinen liggen en is echt alles wit. Het kan.'