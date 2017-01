Auto belandt in Leidsevaart in Noordwijk

Foto: Flashlight Fotografie

Noordwijk - Een auto is dinsdagochtend in de Leidsevaart in Noordwijk beland. Volgens een ooggetuige is de bestuurder zelf uit het voertuig geklommen en mankeert hij niets.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld en weggesleept. De wagen is hoogstwaarschijnlijk niet meer te redden.



Door: Redactie Correctie melden