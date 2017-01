Minder vuurwerkschade in Katwijk tijdens jaarwisseling

Vuurwerk (Archieffoto)

KATWIJK - Tijdens de jaarwisseling is in Katwijk voor iets minder dan 20.000 euro aan schade veroorzaakt door vuurwerk. Dat heeft de gemeente Katwijk dinsdag bekendgemaakt. De jaarwisseling ervoor lag dat schadebedrag nog op 25.000 euro.

In totaal moesten 27 verkeersborden, 23 afvalbakken en 14 speeltoestellen het ontgelden. Vooral in Katwijk Noord zijn vuurwerkvandalen flink bezig geweest. Daar zijn 21 schadegevallen vastgesteld.



Er zouden ook veel rioolputten vernield zijn, maar daar is nog geen bedrag van bekend. 'Die schade is niet direct zichtbaar. Vaak wordt dat pas duidelijk na een grote regenbui', aldus de gemeente.



Vandalisme





Volgens wethouder Jacco Knape van Katwijk is de jaarwisseling een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. 'Daar hoort vandalisme niet bij. Het is goed om te zien dat er een daling in het schadebedrag zit, maar elke schade blijft er een te veel.'



Hij baalt daarom van de schades. 'Zeker het aantal vernielde rioolputten blijkt elk jaar enorm. Laten we de dalende trend voortzetten en de jaarwisseling feestelijk laten verlopen, zonder het vernielen van andermans spullen', roept hij op.



Looproute





Bij een deel van de vernielde afvalbakken in Valkenburg is volgens de gemeente Katwijk een duidelijke looproute te herkennen. De politie probeert de daders van deze vernielingen te achterhalen.



