Jongen (16) loopt zware hoofdwond op bij beroving in Zoetermeer

Foto: John van der Tol

ZOETERMEER - Een 16-jarige jongen uit Zoetermeer heeft maandagavond een flinke hoofdwond opgelopen toen hij beroofd en mishandeld werd. Dit gebeurde op de Lenastroom. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer kwam rond 19.45 uur uit de richting van winkelcentrum Oosterheem toen hij bij een steeg door twee jongens werd aangevallen. Het slachtoffer liep onder meer een zware hoofdwond op.



De ene verdachte is licht- of donkergetint, 1,70 meter lang en gezet. Hij droeg een donkerkleurig vest met een zwarte capuchon en een ski-muts. De tweede verdachte is 1,75 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en droeg donkerkleurige kleding, een capuchon, een sjaal en een zonnebril. Beide daders worden tussen de 15 en 18 jaar oud geschat.



Door: Redactie