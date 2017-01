Volleybalvereniging Aspasia staat stil bij overlijden politieagent Mario

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Volleybalvereniging Aspasia uit Koudekerk aan den Rijn organiseert dinsdagavond een bijeenkomst vanwege het overlijden van politieagent Mario. De 36-jarige Boskoper was spelverdeler van het eerste team van de Koudekerkse club.

Mario was in het dagelijks leven politieagent en werd tijdens Oud en Nieuw aangereden op de Hoefkade in Den Haag . Ruim een week vocht hij voor zijn leven, maar maandagavond overleed hij alsnog De bijeenkomst begint om 20.00 uur in sporthal De Plataan in Boskoop . Het is een een samenzijn voor leden en andere belangstellenden.Afgelopen zaterdag werd het feestelijke nieuwjaarstoernooi van Aspasia afgelast vanwege Mario’s kritieke toestand. Die middag brandden veel volleybalvrienden van Aspasia een kaarsje.Ook het politiebureau waar Mario werkte, werd afgelopen week overspoeld met steunbetuigingen voor zijn collega's en familie. Er kwamen ruim 1.500 kaarten binnen en op Facebook werden 1.300 berichten geplaatst.Na de aanrijding van Mario, ter hoogte van het Kaapseplein, werd het onrustig in de buurt. Omstanders bekogelden leden van de mobiele eenheid, die de plek van het ongeval afzette, met vuurwerk, stenen en flessen