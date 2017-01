Westlandse tennisster Bertens verliest in eerste ronde dubbelspel Hobart

WESTLAND - De Westlandse tennisster Kiki Bertens is met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson dinsdag direct uitgeschakeld bij het WTA-toernooi in Hobart.

Bertens en Larsson werden al in de eerste ronde verslagen door het koppel Raluca Olaru en Olga Savtsjoek.Op het hardcourt in Australië werd het 6-4 6-2 voor de tennissters uit Roemenië en Oekraïne.De 25-jarige Westlandse is nog wel actief in het enkelspel. Bertens bereikte maandag op overtuigende wijze de tweede ronde door Annika Beck uit Duitsland opzij te zetten: 6-1 6-2.De mondiale nummer 22 moet het woensdag opnemen tegen Galina Voskobojeva uit Kazachstan.Bertens en Larsson pakten vorige week nog de dubbeltitel in Auckland . In Hobart bereidt Bertens zich voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.