Haags Sportgala: twee routiniers succesvol met ADO Vrouwen

Haags Sportgala: Marcel Valk en Alex Scholte

DEN HAAG - Over minder dan twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit. Vandaag zijn dat Alex Scholte en Marcel Valk.

Voetbalfanaten en routiniers

Alex Scholte en Marcel Valk deelden afgelopen seizoen samen vol passie de functie als hoofdtrainer bij ADO Vrouwen. Valk is een echte voetbalfanaat die zelf ook al een carrière als profvoetballer achter de rug heeft. Hij heeft besloten na vijf jaar in de Hofstad een nieuwe uitdaging aan te gaan in Zevenhoven. Scholte heeft een lange geschiedenis in het damesvoetbal, maar ook een lange geschiedenis bij ADO waar hij de hele jeugdopleiding als talentvolle keeper doorliep. Als trainer was Scholte ook actief bij Ter Leede, Delfia en Full Speed. Hij werd kampioen bij Ter Leede. Dit duo heeft het seizoen '15/'16 mooi afgesloten door voor de derde keer in vijf jaar de KNVB-Beker te winnen!



Prestatie

Winst KNVB-Beker



Moeten Alex Scholte en Marcel Valk Haags Sportcoach van het jaar worden? Breng dan



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.





Alex Scholte en Marcel Valk deelden afgelopen seizoen samen vol passie de functie als hoofdtrainer bij ADO Vrouwen. Valk is een echte voetbalfanaat die zelf ook al een carrière als profvoetballer achter de rug heeft. Hij heeft besloten na vijf jaar in de Hofstad een nieuwe uitdaging aan te gaan in Zevenhoven. Scholte heeft een lange geschiedenis in het damesvoetbal, maar ook een lange geschiedenis bij ADO waar hij de hele jeugdopleiding als talentvolle keeper doorliep. Als trainer was Scholte ook actief bij Ter Leede, Delfia en Full Speed. Hij werd kampioen bij Ter Leede. Dit duo heeft het seizoen '15/'16 mooi afgesloten door voor de derde keer in vijf jaar de KNVB-Beker te winnen!Winst KNVB-BekerMoeten Alex Scholte en Marcel Valk Haags Sportcoach van het jaar worden? Breng dan hier je stem uit!Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.

Door: Sportredactie Correctie melden