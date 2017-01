Nieuw entreegebouw moet bereikbaarheid Keukenhof verbeteren

Keukenhof in Lisse in bloei. (Foto: Keukenhof)

LISSE - De Keukenhof in Lisse krijgt dit jaar een nieuw entreegebouw. Dit moet onder meer de bereikbaarheid van het park verbeteren. De nieuwe entree vervangt de huidige drie ingangen.

De bereikbaarheid van het park bleek de laatste jaren niet optimaal, met name tijdens drukke dagen. Daar hadden ook buurtbewoners last van. Een mooi voorbeeld was 23 april vorig jaar. Toen trok het park in Lisse liefst 66.000 bezoekers . Dit leidde tot lange files De aanrijroutes worden nu verbeterd en het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Komend seizoen kunnen op de parkeerplaats 4500 auto’s en 1000 touringcars terecht. Dit moet volgens de Keukenhof een gunstig effect hebben op de verkeersafhandeling rondom het park. In het entreegebouw komen kassa’s, een souvenirshop, wc’s en kantoorruimtes.De Keukenhof verwacht dat de werkzaamheden dit voorjaar afgerond zijn. Met de bouw van de nieuwe entree is een investering van 15 miljoen gemoeid.