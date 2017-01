Soepele Dakar-Rally-etappe Tim Coronel, opnieuw nachtwerk Tom

ZWAMMERDAM - De zevende etappe van de Dakar Rally is maandag goed verlopen voor Tim Coronel. De autocoureur uit Zwammerdam bereikte na een paar uur de finish, terwijl zijn broer Tom pas diep in de nacht het bivak bereikte.

Er staat maandag en dinsdag een marathonetappe op het programma. Dat wil zeggen dat de coureurs bij aankomst in het bivak geen technische assistentie mogen krijgen. Dat mag pas weer na de etappe van dinsdag.Tim Coronel start om 14.55 uur aan die achtste etappe, Tims broer Tom om 15.10 uur. Slecht weer heeft de organisatie dinsdag doen besluiten de route van de achtste etappe tussen Uyuni in Bolivia en de Argentijnse stad Salta aan te passen. Door de heftige regenval van de afgelopen dagen is een rivier buiten zijn oevers getreden.Mediapartner Studio Alphen heeft een ruime samenvatting van de eerste week van Tim en Tom in de Dakar Rally gemaakt. Deze is hieronder te bekijken.