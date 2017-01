Bewonersorganisatie Leidschenveen sluit zich aan bij protest tegen windmolen A4

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De bewonersorganisatie van de Haagse wijk Leidschenveen sluit zich aan bij het protest van de Zeeheldenbuurt in Leidschendam-Voorburg tegen de windmolen langs de A4. Het gevaarte werd half december neergezet op een industrieterrein langs de snelweg.

De 100 meter hoge windmolen staat op 340 meter afstand van huizen in de Zeeheldenbuurt in Leidschendam-Voorburg, maar ook inwoners van Leidschenveen zijn bang voor overlast. Ook zij zijn van plan om de zogenoemde planschade te verhalen op de gemeente Den Haag. Ze verwachten een daling van de waarde van hun huis door de aanwezigheid van de windmolen.Volgens de buurtbewoners verpest de windmolen het uitzicht . Ook is de slagschaduw van de wieken hen een doorn in het oog. Verder maken de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen zich zorgen over geluidsoverlast en vrezen ze de gevolgen voor hun nachtrust.