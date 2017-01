Geliefde Haagse straatmuzikant Chuck Deely overleden

DEN HAAG - De bekende Haagse straatmuzikant Chuck Deely is overleden. Dat heeft de gemeente Den Haag dinsdagmiddag bevestigd. Deely was bij veel mensen in Den Haag erg geliefd. Hij speelde al jaren met zijn gitaar op straat in de stad, bijvoorbeeld tegenover de Hema in de Grote Marktstraat.

Dat hij erg geliefd was, bleek wel uit een inzamelingsactie die werd gehouden toen hij vlak voor kerst in het ziekenhuis belandde. Voor hem werd toen bijna 5.000 euro ingezameld, omdat hij vanwege zijn ziekenhuisopname niet kon optreden en daardoor inkomsten misliep.Waarom hij werd opgenomen in het ziekenhuis in niet bekend. De politie deed maandag nog een oproep om familieleden van hem te vinden.Deely heette eigenlijk Charles Edward Deely III. Hij werd op 10 februari 1954 geboren in Detroit. Tijdens zijn militaire dienstplicht kwam hij in Duitsland terecht.Via allerlei omzwervingen werd hij muzikant aan de Spaanse kust, waar hij samenwoonde met een Nederlandse vrouw. Omdat hij visumproblemen kreeg verhuisde hij naar Nederland. Het was de bedoeling dat zijn vrouw ook zou overkomen, maar dat is nooit gebeurd.Deely overleed maandagavond in een Haags ziekenhuis op 62-jarige leeftijd. Zijn doodsoorzaak is niet bekend. Volgens de gemeente werd hij in het ziekenhuis opgenomen nadat hij op straat onwel was geworden.Omdat er geen familie bekend is, verzorgt de gemeente zijn uitvaart. Wel hoopt de gemeente alsnog familieleden van de Haagse straatmuzikant te achterhalen.Vanaf 17.00 uur zendt Omroep West elk uur de documentaire 'Chuck Deely in 'city life'' uit. Regisseur Alexander Gorsen volgt de Haagse straatmuzikant op zijn dagelijkse gang door de stad, thuis en in de studio voor opname van zijn vierde cd. De film werd voor het eerst uitgezonden in het programma Westpop op 29 mei 2003.