Storing Kruithuisbrug in Delft; verkeer ruim een uur vast

Archieffoto: Politie Delft

DELFT - De Kruithuisbrug in Delft is kapot. Door een technische storing dinsdag kon het brugdek niet meer naar beneden en stond het verkeer op de N470 ruim een uur vast. Inmiddels kan het verkeer weer over het wegdek rijden. Het scheepvaartverkeer kan nog niet onder de brug door.





Volgens een medewerker van de provincie Zuid-Holland kon het verkeer weer rond 13.00 uur over het wegdek rijden. 'Het brugdek kan nog niet opengezet worden. Dat lossen we momenteel op', aldus de medewerker.



Oorzaak



De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De medewerker van de provincie kan nog niet aangeven wanneer het brugdek weer open kan gaan.



