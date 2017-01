Medewerker gewond na bedrijfsongeval in Moerkapelle

MOERKAPELLE - Een medewerker van een bedrijf aan de Bredeweg in Moerkapelle is dinsdagochtend gewond geraakt in de bedrijfsloods. Volgens persbureau Marofer was de man tijdens werkzaamheden van een ladder gevallen.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.