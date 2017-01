Brand bij hoofdkantoor Zeeman in Alphen aan den Rijn

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het hoofdkantoor van Zeeman Textielsupers in Alphen aan den Rijn is dinsdag aan het begin van de middag ontruimd vanwege een brandje op het dak. Vermoedelijk is het vuur ontstaan tijdens werkzaamheden, meldt mediapartner Studio Alphen.

De brandweer was snel aanwezig bij het gebouw aan De Schans. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.