Muurbeschilderingen Paleis Huis ten Bosch tentoongesteld

Op de doeken is de verzameling exotische dieren en vogels van prins Willem V uitgebeeld. (Aert Schouman, Koninklijke Verzamelingen, Den Haag).

DEN HAAG - Vijf muurbeschilderingen uit Paleis Huis ten Bosch in Den Haag zijn vanaf 18 februari te zien in het Dordrechts Museum. Na de renovatie van het paleis gaan ze weer terug naar Den Haag.

De wandversieringen zijn van de hand van Aert Schouman (Dordrecht 1710-1792). Hij maakte ze in opdracht van prins Willem V. Later belandden ze in Huis ten Bosch.



De wandbeschilderingen uit Paleis Huis ten Bosch vormen een onderdeel van de expositie 'Een Koninklijk Paradijs - Aert Schouman en de verbeelding van de natuur' die koningin Máxima 18 februari opent.



Vogels, zoogdieren en planten



De tentoonstelling geeft een overzicht van het werk van Schouman, die veelvuldig vogels, zoogdieren en planten schilderde.





Door: Redactie Correctie melden