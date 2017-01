11 en 8 jaar cel geëist voor fatale nep-overval op Gerrit Boers uit Honselersdijk

Voorbereiding reconstructie moord Gerrit Boers in Eemnes

HONSELERSDIJK - De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 57-jarige Gerrit Boers uit Honselersdijk, hangen jarenlange celstraffen boven het hoofd. Tegen de zoon van Gerrit, de 29-jarige Benny, is 11 jaar geëist. Het Openbaar Ministerie wil dat familievriend Jimmy K. (36) 8 jaar de cel in gaat.

Gerrit werd tijdens een in scène gezette overval in augustus 2015 zo ernstig mishandeld, dat hij een paar weken later aan zijn verwondingen overleed. Het OM durft niet met zekerheid te zeggen wie van de twee mannen de klappen heeft uitgedeeld.



Tegen de zoon wordt een hogere straft geëist, omdat hij moest beslissen om zijn vader wel of niet naar het ziekenhuis te brengen. Toen hij dat uren later uiteindelijk deed, koos hij voor een ziekenhuis aan de ander kant van de stad. Daaruit blijkt dat hij de gezondheid van zijn vader niet de hoogste prioriteit gaf.



De mannen worden verdacht van medepleging. Dat is wat anders dan medeplichtigheid. Bij medeplichtigheid ben je alleen behulpzaam bij het uitvoeren van een misdrijf. Bij medepleging is er een bewuste en nauwe samenwerking en daar word je over het algemeen veel zwaarder voor bestraft.



100.000 euro schuld



Vader en zoon Boers hadden geld nodig omdat een drugstransport waarvoor zij verantwoordelijk waren, was mislukt. Een vrachtwagen met drugs werd in Noorwegen in beslag genomen. De opdrachtgevers van de smokkel eisten een boete van zo’n 100.000 euro vanwege dat ‘foutje’, maar dat geld hadden de mannen niet. Familievriend Jimmy bedacht daarom een plannetje.



Benny en Jimmy zouden een nieuwe partij hasj die naar Noorwegen moest, gewoon in Nederland verpatsen. Met dat geld zouden ze hun ‘boete’ betalen. Omdat ze wel moesten kunnen uitleggen waarom ze geen geld aan de smokkel hadden overgehouden, zouden ze tegen de opdrachtgevers zeggen dat de vrachtwagen was overvallen op de terugweg van Noorwegen naar Nederland. Het geld dat Gerrit in Noorwegen voor de drugs ‘had gekregen’, zou dan van hem 'gestolen' zijn.



Overval in scène gezet



Het verhaal over de overval moest natuurlijk wel geloofwaardig zijn, en dus zouden Benny en Jimmy de chauffeur van de vrachtwagen, Gerrit Boers, wat klappen geven. Maar het toneelstukje liep helemaal uit de hand: Gerrit overleefde de ‘nepripdeal’ niet. Hij werd in augustus 2015 zwaargewond het HagaZiekenhuis in Den Haag binnengebracht, waar hij een paar weken later overleed aan de gevolgen van het geweld.



Maar wie de klappen heeft uitgedeeld, is onduidelijk. Maandag stonden Benny en Jimmy in de rechtbank lijnrecht tegenover elkaar: allebei beweren ze Gerrit niet geslagen te hebben.



Proces in Noorwegen



Voor de drugssmokkel in Noorwegen moet Benny zich later nog voor de Noorse rechter verantwoorden. De uitspraak in deze zaak wordt verwacht op 27 januari 2017.