Mondriaantentoonstelling van Gemeentemuseum Den Haag populair in Brazilië

Werken van Mondriaan worden naar Brazilië gebracht. Foto: Natascha Libbert

DEN HAAG - Een tentoonstelling met abstracte kunst van Piet Mondriaan die het Gemeentemuseum uit Den Haag had samengesteld voor Brazilië, heeft in dat land meer dan een miljoen bezoekers op de been gebracht.

'Mondrian e o movimento De Stijl' trok volgens het Gemeentemuseum 1.090.127 belangstellenden. Met zeventig werken vormde de tentoonstelling de grootste Mondriaanexpositie die ooit in Brazilië te zien was. De collectie reisde van 25 januari 2016 tot en met 9 januari 2017 rond en deed São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte en Rio de Janeiro aan.



Inmiddels zijn alle werken onderweg naar huis voor het feestjaar Mondriaan tot Dutch Design, 100 jaar De Stijl. De koning opent zaterdag 11 februari in het Haags Gemeentemuseum de tentoonstelling Piet Mondriaan en Bart van der Leck - De uitvinding van een nieuwe kunst. In 2017 is het honderd jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl is opgericht.