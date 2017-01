Brandende vrachtwagen blokkeert A4; file richting Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - De A4 richting Den Haag is dinsdagmiddag afgesloten vanwege een brandende vrachtwagen ter hoogte van Leidschendam. Er staat een file van enkele kilometers.

Verkeer richting Den Haag en Rotterdam wordt omgeleid via de A44. De vrachtwagen is compleet uitgebrand.



Hoe lang de opruimwerkzaamheden gaan duren, is nog niet bekend.