Vlaggen halfstok en politievoertuigen met rouwlinten voor overleden politieagent Mario

DEN HAAG - Alle politiewagens en -motoren van de Eenheid Den Haag rijden de komende dagen met rouwlinten ter nagedachtenis aan de maandagavond overleden agent Mario. De linten zijn bevestigd aan de antennes van alle opvallende voertuigen.

Op alle politiebureaus van de Eenheid Den Haag hangt de nationale driekleur halfstok. Op de dag van de uitvaart zal dat ook gebeuren bij alle politiebureaus elders in het land. Wanneer de uitvaart van Mario is, is nog niet bekend.De politieagent werd tijdens Oud en Nieuw aangereden op de Hoefkade in Den Haag. Hij raakte zwaargewond en overleed maandagavond aan zijn verwondingen.