Verwarde man hangt uit het raam in 's-Gravenzande en roept om hulp

'S-GRAVENZANDE - Een verwarde man heeft dinsdag in de Buijs Ballotstraat in 's-Gravenzande de gemoederen flink beziggehouden. De man hing half uit een raam van een bedrijfspand en riep luidruchtig om hulp, meldt mediapartner WOS.

Wat er precies met de man aan de hand was, is onduidelijk. Uiteindelijk heeft de politie de man overmeesterd. Volgens omstanders gaat het om een man van nog geen dertig jaar oud.De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.