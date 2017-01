Eerbetoon aan Chuck Deely: De mooiste beelden

Foto: Alexander Spoor (Facebook)

DEN HAAG - Chuck Deely, de bekendste straatmuzikant van Den Haag, is niet meer. De 62-jarige geboren Amerikaan overleed maandagavond in het ziekenhuis. Omroep West sprak Deely regelmatig, over zijn leven, zijn verslaving en zijn muziek. We selecteerden de mooiste reportages. Op TV West kun je de documentaire 'Chuck Deely in City Life' vanaf 17.00 uur elk uur terugkijken.





Nog eerder, in 2003, volgde West-cameraman Alexander Gorsen de markante Haagse straatmuzikant op zijn dagelijkse gang door de stad in de documentaire 'Chuck Deely in City Life', die we dinsdagavond om 17.00 uur uitzenden en daarna ieder uur herhalen. Je kunt hem ook via onderstaande link bekijken.



In de documentaire bedankt Deely alle 'goede mensen die ik op straat ontmoet' en draagt hij een liedje aan hen op. Bekijk hier alvast een fragment.



