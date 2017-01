Uitvaart Haagse straatmuzikant Chuck Deely mogelijk in Paard van Troje

DEN HAAG - De bekende Haagse straatmuzikant Chuck Deely krijgt mogelijk een uitvaart in het Paard van Troje. De poptempel aan de Prinsegracht in Den Haag wil graag meewerken aan het initiatief van Hagenaar Darpan van Kuik.

Omdat er geen familie van Deely gevonden is, ligt de verantwoordelijkheid voor zijn uitvaart bij de gemeente Den Haag. Die beslist vrijdag of dit in het Paard gaat gebeuren.'Ik kende Deely niet persoonlijk, maar ontmoette hem dagelijks bij het boodschappen doen in het centrum van Den Haag', zegt Van Kuik. 'Ik heb veel foto's en video's van hem en ook bijna al zijn cd's. Omdat het zo'n markante figuur is in Den Haag, vond ik dat hij wel een bijzondere uitvaart verdiende.'Het Paard van Troje ziet het plan wel zitten. Programmeur Henk Koolen: 'Wij hebben de heer Van Kuik aangegeven dat we graag hieraan willen meewerken.''In het verleden hebben we wel vaker uitvaarten gehouden in het Paard, zoals voor de Haagse muzikant Hans Prins en tekenaar Marnix Rueb.' Het Paard stelt daarom de Grote Zaal beschikbaar.Een woordvoerder van de gemeente Den Haag geeft aan na te denken over het initiatief. Vrijdag wordt de knoop hierover doorgehakt.'We hebben telefonisch of per mail meerdere vragen gekregen over zijn uitvaart. We gaan alles inventariseren. Daarnaast kijken we of zich nog familie meldt. En vrijdag hopen we bekend te maken wat er gaat gebeuren', aldus de woordvoerder. Deely overleed maandagavond in een Haags ziekenhuis op 62-jarige leeftijd. Zijn doodsoorzaak is niet bekend. Volgens de gemeente werd hij in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij op straat onwel was geworden.Het was niet de eerste keer dat de bekende Haagse straatmuzikant in het ziekenhuis lag. Ook vlak voor Kerst werd hij opgenomen. Hierdoor kon hij niet optreden en liep hij inkomsten mis. Om hem te helpen, werd er een inzamelingsactie voor hem gehouden. Er werd bijna 5.000 euro ingezameld.Deely heette eigenlijk Charles Edward Deely II. Hij werd op 10 februari 1954 geboren in Detroit. Tijdens zijn militaire dienstplicht kwam hij in Duitsland terecht.Via allerlei omzwervingen werd hij muzikant aan de Spaanse kust, waar hij samenwoonde met een Nederlandse vrouw. Omdat hij visumproblemen kreeg, verhuisde hij naar Nederland. Het was de bedoeling dat zijn vrouw ook zou overkomen, maat dat is nooit gebeurd.