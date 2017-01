17-jarige jongen beroofd van pinpas tijdens straatroof in Zoetermeer

ZOETERMEER - Tijdens het winkelen in het Stadshart in Zoetermeer komt een 17-jarige jongen een oude bekende tegen. Een aantal vrienden van hem sluiten ook aan. Het loopt uit op een straatroof waarbij het slachtoffer zijn pinpas en pincode moet afstaan.

Het slachtoffer gaat op donderdagmiddag 15 september winkelen in het Stadshart. Op het moment dat hij de oude bekende tegenkomt, stelt hij voor om samen verder te lopen. Onderweg sluiten steeds meer mannen zich aan bij de groep. Ze zijn allemaal van Surinaamse of Antilliaanse afkomst en de 17-jarige jongen kent ze niet.Ze bezoeken een aantal winkels in het Stadshart en gaan ook nog even naar de Dorpsstraat. Als het slachtoffer daarna weer terug wil naar het Stadshart, fietsen er drie mannen uit de groep met hem mee. Ter hoogte van een bruggetje aan de Leidsewallen stoppen ze en dan slaat de sfeer om: ze willen zijn pinpas hebben.De drie komen dichtbij het slachtoffer staan en één van hen pakt hem hardhandig vast. De 17-jarige jongen wil zijn pas niet afgeven, maar één van de mannen haalt zijn broekzakken leeg. Zijn sleutels, telefoon en portemonnee worden eruit gehaald en vervolgens halen de daders de pinpas uit zijn portemonnee. Daarna moet het slachtoffer onder bedreiging zijn pincode afgeven. Hij is zo bang dat hij die uiteindelijk geeft.Twee mannen vertrekken om te gaan pinnen en de derde blijft bij de jongen. Ze staan een kwartier bij het bruggetje totdat de achtergebleven dader wordt gebeld, blijkbaar met de mededeling dat het pinnen is gelukt. Hij zegt dat de jongen moet blijven staan, geeft zijn sleutels, portemonnee en telefoon terug en gaat er dan vandoor op de fiets van het slachtoffer.Even later blijkt dat er 150 euro van zijn rekening is gehaald. Omdat er een daglimiet op zit, kon er niet meer geld worden opgenomen. Er is beeld van de man die het geld opneemt. Zijn gezicht is niet goed te zien maar mogelijk herkent u hem aan zijn kleding: hij draagt een petje met een witte klep en een wit jasje met een capuchon en een gele streep op de zijkant.Er is ook beeld van de tweede verdachte. Hij is gefilmd terwijl hij bij iemand achterop de fiets zit en door de Dorpsstraat rijdt. Hij is donker getint, mager en tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij heeft zwart rastahaar, draagt een zwart petje, een lichtkleurig shirt en een korte broek. Het slachtoffer heeft gezien dat hij een tatoeage met letters op zijn rechterarm heeft. Over de derde verdachte, de oude bekende, heeft het slachtoffer een verklaring afgelegd en daar wordt verder onderzoek naar gedaan.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem