Gasten Hilton hotel Den Haag bestolen van laptops en geld

DEN HAAG - Twee gasten van het Hilton hotel aan de Zeestraat in Den Haag worden tijdens het ontbijt bestolen van hun waardevolle spullen. In beide gevallen zijn er beelden van de verdachten.

Op dinsdag 22 november rond 08.00 uur zit een buitenlandse gast te ontbijten. Zijn tas met daarin zijn laptop en een groot geldbedrag staat naast zijn stoel. Een man en een vrouw komen het hotel binnen en ze gaan aan een tafel naast het slachtoffer zitten. De man legt ongezien een jas over de tas en de vrouw begint vlakbij de tafel te bellen. Van dat moment maakt de man gebruik om ongezien de tas te stelen.De man is blank, ongeveer 1.80 meter lang en rond de 50 jaar oud. Hij draagt een zwarte hoed en een zwarte jas. De vrouw is ook blank, ongeveer 1.65 lang en ook rond de 50 jaar oud. Ook zij draagt een zwarte hoed, een zwarte jas en een Burberry sjaal. Opvallend is dat ze een tatoeage in haar nek heeft.De tweede diefstal is tijdens het ontbijt van donderdag 1 december. Op het moment dat een vrouw even naar het buffet gaat om ontbijt te halen, laat ze haar laptop onbeheerd op tafel staan. Een man die in het hotel rondloopt, ziet de laptop staan en hij neemt hem ongezien mee.De politie houdt er rekening mee dat deze zaken niet op zichzelf staan. De verdachten zijn ook in hotels op andere plaatsen in Nederland gezien en ook daar zijn met dezelfde werkwijze tassen gestolen. Op dit moment wordt uitgezocht waar de dieven actief zijn geweest en wie daarbij betrokken zijn.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem