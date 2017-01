Drietal rooft cosmeticaschap leeg bij Kruidvat Rijswijk

RIJSWIJK - Personeel van een filiaal van Kruidvat in Rijswijk ontdekt dat het complete schap met L’Oréal producten leeg is. Uit de camerabeelden blijkt dat twee mannen en een vrouw samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.

De drie komen op zaterdag 3 september binnen bij de winkel aan de Prins Constantijn Promenade. Ze lopen eerst wat rond. Dan haalt de vrouw een tas onder haar kleding vandaan. Die heeft een vreemde vorm, het lijkt of hij is geprepareerd om daarmee langs de alarmpoortjes te kunnen lopen.Dan gaan ze tot actie over. Eén van de mannen en de vrouw halen het schap leeg. De andere man loopt intussen door de winkel om het personeel af te leiden. Als er voor ruim 1800 euro aan cosmetica in de tas zit, verlaten ze de winkel. Het alarm gaat inderdaad niet af.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem