Mediamarkt Rijswijk drie keer doelwit van winkeldieven

RIJSWIJK - De Mediamarkt in winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk wordt afgelopen najaar drie keer bezocht door winkeldieven. Elke keer lukt het de verdachten om de beveiliging en het personeel te omzeilen en te vertrekken met dure elektronica.

De eerste diefstal is op donderdag 27 oktober. Een vrouw stopt twee iPhones en een Samsung S7 in een mandje en loopt daarmee naar een andere afdeling. Daar lukt het haar om de beveiligingsdozen te verwijderen, want die worden later leeg teruggevonden. Vervolgens loopt ze met de telefoons in haar zakken de winkel uit. Totale schade: 1900 euro.Op woensdag 30 november zijn er twee vrouwen in de winkel. Ze komen afzonderlijk van elkaar binnen. Eén van hen pakt een iPhone uit het schap en gaat daarmee naar een andere afdeling, waar ze de telefoon even tussen wat andere producten neerlegt. De tweede vrouw stopt de telefoon met beveiligingsdoos en al in haar tas. Vervolgens verlaten ze de winkel zonder dat het alarm afgaat. Mogelijk is de tas geprepareerd.De derde diefstal is op donderdag 1 december en wordt gepleegd door twee mannen. Ze komen afzonderlijk van elkaar binnen en zijn continu aan het bellen. Eén van hen pakt een Apple Macbook laptop en stopt die in zijn mandje. Hij wandelt naar een andere afdeling waar zijn handlanger ook heen komt. Wat ze precies doen is niet te zien, maar even later heeft één van de mannen een tas bij zich waar de laptop in zit. Daarmee wandelen ze de winkel uit, opnieuw zonder dat het alarm afgaat.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem